البيت الأبيض: نعمل على تحديد موعد لزيارة نتانياهو إلى واشنطن ولقاء الرئيس ترامب

اعلن البيت الأبيض باننا نعمل على تحديد موعد لزيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى واشنطن ولقاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب.
ولفت البيت الابيض الى ان ترامب متفائل بوقف إطلاق النار في غزة وسنكون نحن كذلك، كما ان ترامب يعتقد أن نتانياهو "قائد عظيم" وعمل معه عن كثب لقصف إيران ووقف الحرب معها.
واشار الى اننا نعمل على إدخال المساعدات لغزة ووقف إطلاق النار، ونأمل أن نحدث تغييرا في القطاع.
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