التوصل إلى اتفاق مبدئي جديد بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بشأن التبادل الحر

أعلن مفوّض التّجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، أنّ ​الاتحاد الأوروبي​ توصّل إلى اتفاق مبدئي مع ​أوكرانيا​، بشأن التّبادل الحر، لا سيّما فيما يتعلّق بالواردات الزّراعية الحسّاسة.

وأكّد أنّ الاتفاق "متوازن وعادل وواقعي"، مشدّدًا على فرض حصص على "المنتجات الحسّاسة كالبيض والسّكر والقمح".

من جهتها، أشارت رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة أورسولا فون دير لايين، إلى "أنّنا نضمن مع الاتفاق الجديد تدفّق المبادلات التّجاريّة من أوكرانيا إلى أوروبا. وفي الوقت نفسه، نواصل حماية مصالح مزارعينا".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقرّ إعفاءً جمركيًّا على المنتجات الزّراعيّة الأوكرانيّة منذ عام 2022 وحتّى الخامس من حزيران. لكن المزارعين الأوروبيّين دأبوا على التّنديد بـ"المنافسة غير العادلة" من قبل أوكرانيا، وطالبوا بالعودة إلى حصص ما قبل الحرب المنصوص عليها في اتفاقيّة عام 2016.