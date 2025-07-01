أكسيوس: ترامب سيستضيف نتانياهو في البيت الأبيض في 7 تموز

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض في السابع من تموز. وفي السياق، اكدت مصادر إسرائيلية لصحيفة "يديعوت احرونوت" بان ترامب سيلتقي نتانياهو يوم الاثنين 7 يتموز في البيت الأبيض، ولفتت الى ان بعض القضايا المهمة التي سيتم مناقشتها منها الخطوات التالية في غزة، والتعامل مع سوريا، وإيران.

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