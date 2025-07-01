رويترز عن مصادر أمنية: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة جوية عسكرية عراقية في كركوك

اشارت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية، الى وقوع هجوم صاروخي يستهدف قاعدة جوية عسكرية عراقية في ​كركوك​.

وأفاد مصدر أمني عراقي رفيع ليل الإثنين الثلاثاء بسقوط صاروخين على قاعدة كركوك الجوية ومنزل مواطن، من دون تسجيل خسائر بشرية ومادية.

وذكر لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "قاعدة كركوك تعرّضت إلى قصف بصاروخين نوع كاتيوشا، أحدهما سقط بين المدرج الأول والثاني"، مؤكّداً "عدم وجود خسائر بالأرواح والمعدات". وأضاف أن "الصاروخ الآخر سقط على منزل في حي العروبة بمحافظة كركوك".

والأسبوع الماضي، تعرّضت قاعدة الإمام علي الجوية في محافظة ذي قار، 375 كم جنوبي العراق، إلى قصف بطائرة مسيرة.

وأوضح رئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء سعد معن أن معسكر التاجي تعرّض لهجوم بطائرتين مسيّرتين مجهولتي الهوية.