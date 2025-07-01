أوضح رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت أن "المخاطر جراء حراب الإسرائيلية على لبنان كانت مختلفة عن المخاطر الأخيرة."
وأكد في حديث لـLBCI، أكد أن "الـMEA شركة تجارية لكن لديها واجب وطني قامت به على أكمل وجه خلال السنة ونصف الماضية، والأسعار يحددها السوق."
واردف: "نحن لا نقارن بالـLow Cost ورغم ذلك أجرينا مقارنة وتبين أن أسعارنا ليس بعيدة عنهم، وحملة الأسعار ليست بجديدة."
كانت هذه تفاصيل خبر الحوت: نحن لا نقارن بالـLow Cost ورغم ذلك أجرينا مقارنة وتبين أن أسعارنا ليس بعيدة عنهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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