شكرا لقرائتكم خبر عن حكم رادع لسارقى حقوق الملكية الفكرية والتعدى على العلامات التجارية.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حكم رادع لسارقى حقوق الملكية الفكرية.. تغريم شخص 20 ألف جنيه بتهمة التعدى على العلامة التجارية"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من المحكمة الاقتصادية يتصدى لوقائع التعدي على العلامات التجارية، ويُعد من الأحكام النادرة والمشددة، ضد أحد الأشخاص لثبوت استخدامه غير المشروع لعلامة تجارية مسجلة ومشهورة، وذلك فى الدعوى المقيدة برقم 1427 لسنة 2023 جنح اقتصادى بنى سويف، وقد جاء منطوق الحكم بما يلي:

▪️ تغريم المتهم عشرين ألف جنيه.

▪️ نشر ملخص الحكم بجريدة الأهرام على نفقته الخاصة.

▪️ غلق المنشأة المخالفة لمدة شهر.

▪️ إتلاف العلامة التجارية على واجهة النشاط والأكياس المطبوعة بالاسم المخالف.

▪️ إلزام المتهم بأداء مبلغ 40 ألف جنيه كتعويض مؤقت لصالح الشركة المدعية بالحق المدني.



المحكمة فى حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه عن موضوع الجنحة الماثلة، وحيث تنص (63) من القانون 82 لسنة 2002 من أن: "العلامة التجارية هى كل ما يسر منتجة سلعة أو خدمة عن غيره، وسل على الخصوص الأسماء السجدة شكلا مميزا، والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم، والزمور، وعناوين المحال والدمغات والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم ويراد من تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي، أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما بدلالة على مصدر المنتجات أو الصانع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، وفي جميع الأحوال ينبغى أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.



كما نصت المادة (64) من القانون أنف البيان على أنه: "تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك مع مراعاة حكم المادتين "3، 4"، من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 فى الكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية، كما نصت المادة (65) من القانون أنف البيان على أنه: "يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترف ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره، ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت الطعن بطلاب التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة، ومع ذلك يجوز الطعن بطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء النية".

وإليكم التفاصيل كاملة:

حكم رادع لسارقى حقوق الملكية الفكرية.. تغريم شخص 20 ألف جنيه بتهمة التعدى على العلامة التجارية.. وغلق المنشأة المخالفة لمدة شهر.. وإتلاف العلامة التجارية على واجهة النشاط.. وتعويض 40 ألف جنيه.. والنشر فى جريدة





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