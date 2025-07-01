شكرا لقرائتكم خبر عن تحديات أطاحت بها 30 يونيو.. اقتحام السجون وحرق الأقسام وتهريب عناصر إجرامية والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصار ثورة 30 يونيو لإرادة الشعب المصري، ونجاحها في كشف الستار عن المخططات الإجرامية لجماعة الإخوان الإرهابية والتي أدت إلى إشاعة الفوضى وإسقاط المئات من شهداء الجيش والشرطة والمدنيين، علينا أن نذكر أنفسنا بما ارتكبته جماعة الإخوان الإرهابية في حق الدولة والشعب، والتحديات الأمنية التى أطاحت بها ثورة 30 يونيو.

وشهدت مصر خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2013 تكوين 3000 عصابة مسلحة، وهروب 23 ألف سجين جنائي، واقتحام عدد كبيرة من مراكز واقسام الشرطة، بما يزيد عن 90 قسماً ومؤسسة شرطية بمختلف المحافظات وحرق مئات من سيارات الشرطة، فضلاً عن سرقة كميات كبيرة من الأسلحة النارية لاستخدامها في الأعمال الإجرامية والتخريبية.

وقد استغلت جماعة الإخوان حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد إبان تلك الفترة في تهريب عناصرهم الموجودة داخل السجون، وكان أبرزهم المعزول محمد مرسي، والذي تم تهريبه من سجن وادي النطرون، ولا يخفي على الجميع مكالمته الشهيرة مع قناة الجزيرة والتي أقر فيها بعملية تهريبه من سجن وادي النطرون برفقة 34 من أعضاء الجماعة، من بينهم: سعد الكتاتني وعصام العريان ومحي حامد وسعد الحسيني ومصطفى الغنيمي.