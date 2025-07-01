عراقجي: لا أعتقد أن المفاوضات مع أميركا ستستأنف بهذه السرعة

أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريح لشبكة "سي بي إس" الأميركية، إلى "أنني لا أعتقد أن المفاوضات مع أميركا ستستأنف بهذه السرعة"، وذلك حول البرنامج النووي الإيراني بعد الحرب بين إيران وإسرائيل وتدخل أميركا بضرب منشآت فوردو ونطنز واصفهان النووية.

وأوضح أنه "كي نقرر إعادة التفاوض علينا أولا ضمان عدم عودة واشنطن لاستهدافنا بهجوم عسكري خلال المفاوضات"، وقال "ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت مع كل هذه الاعتبارات وأبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدا".

وذكر عراقجي أنه "لا يمكن القضاء على تكنولوجيا وعلم تخصيب اليورانيوم بالقصف"، مضيفا "البرنامج النووي السلمي لبلادنا أصبح مصدر فخر ومجد وطني".

وأوضح "أننا مررنا بـ12 يوما من الحرب التي فرضت علينا لذلك لن يتراجع الناس بسهولة عن التخصيب"، مشيرا إلى "أننا أظهرنا وأثبتنا خلال الحرب قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا وسنواصل ذلك في حال تعرضنا لأي عدوان".