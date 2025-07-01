روبيو: سأدرس التعليق الكامل المحتمل لقانون قيصر

أشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إلى ""أنني سأدرس التعليق الكامل المحتمل لقانون قيصر"، وذلك بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا ب​رفع العقوبات عن سوريا​.

ولفت إلى أن "العقوبات الأمريكية لن تشكل عائقا أمام مستقبل سوريا"، مضيفا "رفع العقوبات يمثل بداية فصل جديد للشعب السوري في سعيه لبناء مستقبل آمن ومستقر وناجح".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخزانة الأميركية، "أننا أزلنا 518 فردا وكيانا من قائمة الخاضعين للعقوبات على سوريا"، وقالت "الأمر التنفيذي بشأن سوريا يضمن استمرار محاسبة النظام السوري السابق وبشار الأسد نفسه وشركائه".

وأضافت "رفع العقوبات دعم للشعب السوري وحكومته الجديدة في إعادة بناء بلدهم ليصبحوا أمة مستقرة".