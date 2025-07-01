قوى الأمن: إخلاء وإقفال شارع المصارف اليوم تزامنًا مع استكمال جلسة مجلس النّوّاب

أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، أنّه سيتمّ إخلاء شارع المصارف وإقفاله كلّيًّا طيلة فترة انعقاد جلسة مجلس النّواب لاستكمال إقرار المشاريع والقوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام.