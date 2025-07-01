"الجزيرة": 3 قتلى و15 مصابا من منتظري المساعدات بنيران الجيش الإسرائيلي جنوبي مدينة غزة

سقط 3 قتلى فلسطينييم و15 مصابا من منتظري المساعدات بنيران قوات الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم جنوب مدينة ​غزة​، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة".

وفي وقت سابق، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أنّه "شهدت المداولات الأمنية التي عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين ​نتانياهو​، بمشاركة عدد من وزرائه وقادة الجيش والأجهزة الأمنية، نقاشًا حادًا بشأن مستقبل الحرب على غزة، تخللته اتهامات متبادلة وتباين في المواقف".

ويأتي ذلك في ظلّ تعليق مفاوضات ​تبادل الأسرى​ ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعلى خلفية جهود أميركية لدفع صفقة قد تفضي إلى إنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية ضمن الحرب المستمرة على القطاع.