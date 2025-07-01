أعلن صندوق "كي ال بي" (KLP)، وهو أحد أكبر صناديق التّقاعد في النروج، ومنفصل عن صندوق الثّروة السّياديّة، وقف تعاونه مع مجموعتَي "أوشكوش كوربورايشن" (Oshkosh Corporation) الأميركيّة و"تيسنكروب" (Thyssenkrupp) الألمانيّة، المتّهمتَين بتزويد الجيش الإسرائيلي بأسلحة يستخدمها في الحرب على قطاع غزة.
ويتّهم الصّندوق مجموعة "أوشكوش" بمواصلة بيع إسرائيل شاحنات يقوم الجيش بعد ذلك بتحويلها إلى ناقلات جنود مدرّعة، كما يتّهم مجموعة "تيسنكروب" بالموافقة على تسليم طرّادات وغواصات للبحريّة الإسرائيليّة، قبل بدء الحرب في غزة.
وأشار مسؤول الاستثمارات في "كي ال بي" كيران عزيز في بيان، إلى أنّ "الشّركات تتحمّل واجب التصرّف المستقل لتجنّب المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسيّة والقانون الإنساني".
وقد تمّ استبعاد التّعامل مع المجموعتَين بموجب معايير "كي ال بي" المتعلّقة بـ"مبيعات الأسلحة إلى الدّول المشاركة في النّزاعات المسلّحة، واستخدام هذه الأسلحة بطريقة تشكّل انتهاكات خطيرة ومنهجيّة لقواعد القانون الدّولي في النّزاعات".
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق تقاعد في النروج أوقف تعاونه مع مجموعتَين أميركية وألمانية على خلفية حرب غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.