رويترز عن ماسك ردا على اقتراح ترامب النظر في خفض الدعم المقدم لشركاته: اقطعوا كل شيء الآن

رد الملياردير الأميركي ​إيلون ماسك​ على اقتراح الرئيس الاميركي دونالد ترامب النظر في خفض الدعم المقدم لشركاته، قائلا "اقطعوا كل شيء الآن"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح، إلى أنّ "عدم إقرار مشروع قانون الإنفاق يعني زيادة ضريبية هائلة بنسبة 68% هي الأكبر في تاريخ ​الولايات المتحدة الأميركية​".

وقال "ربما على وزارة الكفاءة النظر في خفض الدعم الذي تتلقاه شركات (الملياردير الأميركي) إيلون ماسك لتوفير أموال طائلة".

وكان قد اجتاز مشروع القانون الشامل لدونالد ترامب المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق العقبة الأولى في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه ​الحزب الجمهوري​، وذلك عبر تصويت إجرائي محوري.

وتزيد هذه الخطوة من احتمال إقرار المشرّعين مشروع القانون في الأيام المقبلة بعد تجاوزه أول عقبة إجرائية له بأغلبية 51 صوتًا مقابل معارضة 49، مع تصويت عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ ضده.