ترامب: على وزارة الكفاءة النظر في خفض الدعم الذي تتلقاه شركات إيلون ماسك لتوفير أموال طائلة

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح، إلى أنّ "عدم إقرار مشروع قانون الإنفاق يعني زيادة ضريبية هائلة بنسبة 68% هي الأكبر في تاريخ ​الولايات المتحدة الأميركية​".

وشنّ ترامب هجومًا على الملياردير الأميركي إيلون ماسك، متهمًا إياه بالاعتماد بشكل كبير على الإعانات الحكومية ومهاجمًا ما سمّاه "تفويض السيارات الكهربائية" وهي إجبار الناس على شراء هذا النوع من السيارات.

وقال "ربما على وزارة الكفاءة النظر في خفض الدعم الذي تتلقاه شركات إيلون ماسك لتوفير أموال طائلة"، ويأتي ذلك في سياق تصاعد التوترات بين الرجلين حول قضايا اقتصادية وسياسية، عقب توجيه ماسك انتقادا شديدا لقانون ترامب بشأن الضرائب، وتحذيره من تمويل حملات ضد أعضاء الكونغرس.

وكان قد اجتاز مشروع القانون الشامل لدونالد ترامب المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق العقبة الأولى في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه ​الحزب الجمهوري​، وذلك عبر تصويت إجرائي محوري.

وتزيد هذه الخطوة من احتمال إقرار المشرّعين مشروع القانون في الأيام المقبلة بعد تجاوزه أول عقبة إجرائية له بأغلبية 51 صوتًا مقابل معارضة 49، مع تصويت عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ ضده.

وجاءت هذه النتيجة بعد ساعات من المداولات، إذ سعى زعماء الجمهوريين ونائب الرئيس الأميركي ​جيه دي فانس​ إلى إقناع المعارضين المترددين في اللحظات الأخيرة في سلسلة من الاجتماعات المغلقة.