الخازن دعا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الفورية والعملية لتأمين طائرات متخصصة لمكافحة الحرائق

عبّر الوزير السابق وديع الخازن عن "بالغ القلق إزاء سلسلة الحرائق التي اندلعت تتعرض اليوم للزوال التي اهم ثروة حرجية في لبنان او في عكار دفعة واحدة في أحراج متسائلاً: هل من الطبيعي أن تشتعل، الاطفاء نتيجة فقدان الامكانات والآليات وطائرات النيران بهذه السرعة والانتشار، وكأن هناك من أشعلها بكبسة زرّ؟".

واشار في بيان، الى أن "لو أُصغيَ منذ زمن بعيد إلى صرخة العميد الراحل ريمون إده، الذي لطالما ناشد الدولة تأمين طائرات خاصة لمكافحة الحرائق، لكنا اليوم في وضع أفضل، ولقُطعت الطريق على ألسنة اللهب التي التهمت الأخضر واليابس".

وأشاد الخازن بـ"الجهود التي بذلتها الأجهزة المختصة والأهالي في التصدي للنار رغم الإمكانيات المحدودة"، داعياً الحكومة إلى "اتخاذ الإجراءات الفورية والعملية لتأمين طائرات متخصصة لمكافحة الحرائق، حفاظاً على ما تبقى من غابات لبنان وثروته البيئية".