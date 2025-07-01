شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل 37 اقتراحا برغبة للحكومة لتنفيذ التوصيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليًا، عددًا كبيرًا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة.

تتضمن هذه التقارير اقتراحات برغبات مقدمة من العديد من النواب، تهدف إلى العمل على حل مشاكل أو إزالة معوقات أو تقديم خدمات عامة لأهالي دوائرهم الانتخابية، وذلك لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

وجاءت هذه التقارير على النحو التالي:

قطاع التربية والتعليم والأزهر الشريف:

محمد حمدي دسوقي (أسيوط): سرعة صرف فروق الأساسي للعاملين بالتربية والتعليم وتنفيذ الأحكام الحاصلين عليها.

السيد الخضر جوهر (الدقهلية): إحلال وتجديد مدارس (شرنقاش الإعدادية، عبد الرحمن كامل الابتدائية ديسط، السمار) بمركز طلخا.

سحر العشري (الغربية): إنشاء ملحق بمدرسة الشهيد محمود شعبان بمنشية نظيف على أرض تابعة لمديرية الزراعة بمركز سمنود.

منى عمر (الإسكندرية): إنشاء مدرسة إضافية بالمساحة الكبيرة الموجودة بمجمع مدارس أرض العوايد وأبو بكر الصديق.

رحاب الغول (قنا): بناء جناح جديد على المساحة الفضاء بمدرسة الشرارة الابتدائية.

آمال عبد الحميد (الغربية): تخصيص فصول جديدة بالمدارس لذوي الهمم.

أحمد حجازي (المنوفية): إحلال وتجديد مدرسة التعليم الأساسي بقرية ميت موسى بمركز شبين الكوم.

إبراهيم خليفة أبو دوح (سوهاج): إنشاء مدرسة تعليم أساسي بمنطقة نجع علي فرج بقرية الصوامعة بمركز طهطا.

السيد الخضر جوهر (الدقهلية): إنشاء جناح فصول ابتدائي بمعهد بساط الابتدائي الأزهري بمركز طلخا.

السيد الخضر جوهر (الدقهلية): إعادة ترميم معهد بساط الابتدائي والإعدادي والثانوي الأزهري ببساط بمركز طلخا.

بلال حامد النحال (البحيرة): إحلال وتجديد معهد الشيخ يوسف عطية الابتدائي الأزهري بقرية درشابة بمركز الرحمانية.

في قطاع الصحة:

محمد حمدي دسوقي (أسيوط): تركيب تانك أوكسجين للمركز الطبي بقرية منقباد لوجود حضانات أطفال تعمل بأسطوانات أوكسجين.

وحيد فودة (الدقهلية): ضرورة تطوير مستشفى المنصورة الدولي ومطابقتها للمواصفات والمعايير بمدينة المنصورة.

محمد عبد الرحمن راضي (القاهرة): إنشاء فصل واحد تمريض بنين بمستشفى روض الفرج العام.

زكريا حسان (سوهاج): إنشاء مستشفى أخميم المركزي.

مجاهد نصار (القليوبية): تزويد مستشفى ناصر التخصصي بجهاز أشعة رنين مغناطيسي حديث بمدينة شبرا الخيمة.

أحمد حمدي خطاب (البحيرة): توفير أماكن جديدة وتجهيزها لتشغيل ماكينات الغسيل الكلوي بقرى مركز ومدينة كفر الدوار.

خالد أبو نحول (قنا): إنشاء مستشفى متخصص لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات لخدمة مركزي فرشوط وأبو تشت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

في قطاع الخدمات والمرافق:

محمد عبد الحميد هاشم (كفر الشيخ): تسوية جمعية بنجر السكر بجمعية قصب السكر وصرف جنيه على كل طن بنجر سكر.

محمد حمدي دسوقي (أسيوط): استكمال أعمال الغاز الطبيعي بقرية شطب بمركز أسيوط.

محمد طلبة (الإسماعيلية): إحلال وتجديد وتوسعة كوبري الكيلو عند 14 على ترعة الإسماعيلية بقرية النصر بمركز القنطرة غرب.

محمد حمدي دسوقي (أسيوط): عمل ربط خطوط الصرف الصحي لمنطقة المخابرات خلف مصنع سيد بمدينة أسيوط على محطة المراغي بدلاً من محطة نائلة خاتون ورفع كفاءة محطة المراغي بتركيب طلمبات بقدرة أعلى لاستيعاب التصرفات.

زكريا حسان (سوهاج): سرعة تسليم وتشغيل محطة الصرف الصحي بقريتي آبار الملك وآبار الوقف.

إبراهيم عويس (القليوبية): طرح مشروع صرف صحي البر الغربي بالقناطر الخيرية على محطة شركس.

أحمد حمدي خطاب (البحيرة): إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بشارع المدرسة بعزبة الربعمائة التابعة للوحدة المحلية دفشو بمركز كفر الدوار.

عصام محمد ياسين (المنوفية): استكمال مشروع إدخال منظومة الصرف الصحي بقرية منيل جويدة التابعة لمركز أشمون.

عثمان المنتصر (المنيا): إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية صفط الغربية بمركز المنيا.

عثمان المنتصر (المنيا): إنشاء محطة صرف صحي لقرى شرق النيل التابعة للوحدة المحلية لنزلة حسين بمركز المنيا.

في قطاع الشباب والرياضة والسياحة والطرق:

منى عمر (البحيرة): وضع خطة لاستغلال منطقة بحيرة نبع الحمراء باعتبارها أحد المسارات الهامة في مسار العائلة المقدسة بمنطقة وادي النطرون.

ريهام عبدالنبي (أسوان): إنشاء مركز شباب لخدمة أهالي منطقة حي السلام بطريق الخزان منطقة الكرور على أرض ولاية وزارة الموارد المائية والري.

أحمد عبد السلام قورة (سوهاج): عمل النجيل وتجديد ملعب مركز شباب أولاد خلف التابعة لمركز دار السلام.

زكريا حسان (سوهاج): إنشاء مركز شباب نجع حامد بمركز ساقلته.

جابر أبو خليل (أسوان): إحلال وتجديد مركز شباب قرية الرقبة بمجلس قروي بنبان بمركز دراو.

إلهامي البارودي (سوهاج): استبدال النجيل بملعب كرة القدم الرباعي بمركز شباب الحي القبلي بمدينة جرجا.

سناء السعيد (أسيوط): سرعة توسعة الطريق لمدخل قرية العقال القبلي بمركز البداري.

جيهان البيومي (القاهرة): إنشاء مطب صناعي في كل من منطقتي جامع عمرو بن العاص ورئاسة حي مصر القديمة.

مرفت عبد العظيم (الفيوم): إعادة رصف طريق الفيوم/القاهرة الصحراوي.