الخارجية الكوبية: تشديد العقوبات الأميركية سياسة إجرامية تنتهك حقوق الشعب الكوبي

دانت سلطات كوبا "المذكرة الأميركية الجديدة التي تنص على تشديد العقوبات والإجراءات الاقتصادية ضدها"، ووصفتها بأنها "سياسة إجرامية تنتهك حقوق الشعب الكوبي وتعيق تنمية البلاد".

واشار وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريا، الى أن "المذكرة الرئاسية التي أعلنتها واشنطن اليوم تعكس تصعيدا في العدوان والحصار الاقتصادي، وتشكل العقبة الكبرى أمام تطورنا"، مضيفا أنها "تنتهك حقوق أمة بأكملها".

وتنص المذكرة، بحسب بيان رسمي نشر على موقع البيت الأبيض، على استعادة النهج المتشدد تجاه كوبا والذي اتبعته إدارة ترامب في ولايته الأولى، مع إلغاء خطوات التقارب التي اتخذتها إدارة الرئيس جو بايدن.

وتتضمن الوثيقة حظرا تاما على المعاملات المالية المباشرة وغير المباشرة مع الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية الكوبية، وعلى رأسها مجموعة "GAESA"، مع استثناءات محدودة فقط في الحالات التي تخدم الأهداف السياسية الأمريكية أو تقدم دعما مباشرا للشعب الكوبي.

كما شددت المذكرة القيود المفروضة على السفر إلى كوبا، بما يشمل حظر السياحة من الولايات المتحدة، وفرض تدقيقات إلزامية واحتفاظ بالسجلات المالية المرتبطة بالسفر لمدة خمس سنوات على الأقل.