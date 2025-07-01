الرئيس البولندي المنتخب: انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" أمر غير جدير بالنقاش في الوقت الراهن

اشار الرئيس البولندي المنتخب، كارول نافروتسكي، الى ان "انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" أمر غير جدير بالنقاش في الوقت الراهن، ولا توجد أي إمكانية لانضمام أوكرانيا إلى "الناتو" لأنها في حالة حرب".

ولفت في مقابلة مع قناة "بولسات" التلفزيونية، الى أن "لا توجد حاليًا أي إمكانية لانضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو". إنها في حالة حرب. وهذا من شأنه أن يدفع جميع دول "الناتو" إلى المشاركة في الحرب. لذا، لا يوجد ما يناقش في هذا الصدد".

تجدر الإشارة إلى أنه، في شباط 2019، أضيفت صياغة إلى دستور أوكرانيا تتعلق بالتكامل الأوروبي والتكامل الأوروبي الأطلسي، بما في ذلك تنفيذ المسار الاستراتيجي للدولة "للحصول على العضوية الكاملة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".