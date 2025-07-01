تعطل قطارات فائقة السرعة بإسبانيا بالتزامن مع قمة للأمم المتحدة

تقطعت السبل بمسافرين في عربات قطارات ومحطات طوال الليل وحتى صباح اليوم بعدما تسببت مشكلة في كابل كهربائي في تعطل قطارات فائقة السرعة بين مدريد والأندلس.

وتعطل حوالي 20 قطارا في أثناء الرحلات أو في المحطات مساء أمس الاثنين، إضافة إلى توقف نحو 10 قطارات أخرى صباح اليوم في مدريد ومدن بجنوب إسبانيا، بما في ذلك إشبيلية حيث يحضر قادة من حول العالم مؤتمرا للأمم المتحدة حول تمويل التنمية.

ولم يُعرف سبب المشكلة حتى الآن.

واشارت (إيه.دي.آي.إف)، وهي الشركة المشغلة للسكك الحديدية المملوكة للدولة، في أحدث بيان لها الى انه تقرر إلغاء حركة القطارات بين مدريد والأندلس حتى إشعار آخر.

ودعت الشركة "سلطات الطوارئ في المنطقة لخدمة وإخلاء الركاب، والذين قضى بعضهم ساعات عالقين داخل القطارات في ظل موجة حر شديدة تجتاح البلاد".

وتربط الشبكة جميع المدن الكبرى في البلاد تقريبا، لكنها معرضة لحوادث مرتبطة بالكابلات لأنها تعبر مساحات شاسعة من المناطق قليلة السكان.

وتسببت سرقة كابلات نحاسية في توقف الخط نفسه لأكثر من 12 ساعة في أوائل أيار.