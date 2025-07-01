رئيسا كوريا الجنوبية والإمارات اتفقا على التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والدفاع والطاقة النووية

اتفق رئيس ​كوريا الجنوبية​ لي جيه ميونغ ورئيس ​الإمارات​ محمد بن زايد، على تعميق التعاون الثنائي في تعزيز التعاون في مجالات من بينها ​الذكاء الاصطناعي​ والدفاع و​الطاقة النووية​، وفق ما أفادت الرئاسة الكورية الجنوبية.

وفي أول مكالمة هاتفية بينهما منذ تولي لي منصبه الشهر الماضي، أبلغ لي محمد بن زايد أنه يتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي أُسِّست بين بلديهما في عام 2018.

واتفق الجانبان على ضرورة توسيع التعاون ليشمل "مجالات استراتيجية ومتوجهة نحو المستقبل".

كما اتفقا على اللقاء شخصيًا خلال الفعاليات الدبلوماسية المستقبلية، مثل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي ستُعقد في غيونغجو، كوريا الجنوبية، في وقت لاحق من هذا العام، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية.