نتانياهو: مشاركة الولايات المتحدة بوقف التهديد الإيراني ليست شرطا وسنفعل كل ما يمكن لإنهاء هذا التهديد

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أن "مشاركة الولايات المتحدة في وقف التهديد ال​إيران​ي ليست شرطا وسنفعل كل ما يمكن لإنهاء هذا التهديد"، معتبرا أن "الخطر الإيراني أكبر من خطر القومية العربية التي لطالما هددتنا". واضاف ان "إيران مثلت تهديدا كبيرا لنا من خلال قوتها النووية وقدراتها الصاروخية".

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