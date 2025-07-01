"اوجيرو": توقف الخدمة في سنترال جعيتا وعدد من المناطق المجاورة

أفادت "​أوجيرو​" في بيان، أن عطلا طرأ على سنترال جعيتا ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة. وأشارت الى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.

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