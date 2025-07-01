بدء جلسة مجلس النواب التشريعية في ساحة النجمة مع اكتمال النصاب

استكمل ​مجلس النواب​ جلسته التشريعية في ساحة النجمة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري بعد اكتمال نصاب الجلسة، بمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 498 الرامي طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي.

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