مجلس النواب يجيز للحكومة الانضمام الى بروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات

أقر مجلس النواب في هذه الأثناء، مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13356 القاضي بإجازة للحكومة الانضمام إلى بروتوكول اتفاق ​مدريد​ بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعدل في 12/7/2007 واللائحة التنفيذية النافذة اعتبارا من 1/2/2021.

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