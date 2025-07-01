وزارة العدل الأميركية تكشف عن أكبر عملية احتيال في قطاع الرعاية الصحية تجاوزت قيمتها 14.6 مليار دولار

أعلنت ​وزارة العدل الأميركية​ عن تفكيك واحدة من أكبر شبكات الاحتيال في تاريخ قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، حيث وجّهت اتهامات إلى أكثر من 320 شخصًا، بينهم أطباء وممارسون صحيون، بالتورط في قضايا تزوير ومطالبات وهمية تجاوزت قيمتها 14.6 مليار دولار. وشملت هذه العملية، التي وُصفت بأنها الأوسع نطاقًا حتى الآن، أكثر من 190 قضية فيدرالية و90 قضية على مستوى الولايات، فيما بلغ عدد المتهمين من العاملين في المهن الطبية أكثر من 25 طبيبًا. وتُقدّر الخسائر المباشرة التي تكبّدها برنامج التأمين الصحي الحكومي "ميديكير"بحوالي 2.9 مليار دولار.

وذكرت وزارة العدل في بيان، إن المشتبه فيهم استخدموا هويات مسروقة وأسماء شركات وهمية، لتقديم فواتير طبية كاذبة مقابل خدمات لم تُقدّم أصلًا، مستخدمين برامج حكومية مثل "ميديكير" و"ميديكيد" كأدوات لنهب المال العام. وكان من أبرز هذه القضايا، مخطط احتيالي ضخم بلغت قيمته 10 مليارات دولار، تم فيه استخدام قسطرات بولية مزعومة عبر شركات تخفي ملكيتها الحقيقية خلف شبكات خارجية، مع استخدام هويات طبية مزيفة لما لا يقل عن مليون أميركي، لتقديم المطالبات باسمهم.

واوضح ماثيو جاليوتي، مدير القسم الجنائي في وزارة العدل، إن هذه الممارسات "لم تكن مجرد سرقة من الحكومة، بل سرقة مباشرة من جيوب المواطنين"، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل ملاحقة من وصفهم بـ"الجناة المنهجيين" الذين يستغلون ثغرات النظام الصحي.

وأضافت الوزارة أنها صادرت خلال العملية مبالغ نقدية تزيد عن 245 مليون دولار، إلى جانب ممتلكات فاخرة وعملات مشفّرة، جرى الحصول عليها من عائدات الاحتيال.

وفي السياق نفسه، أكدت مسؤولة في مراكز "ميديكير" و"ميديكيد" أن الاحتيال لم يجرِ عبر أفراد منعزلين بل من خلال "شبكات منظمة ومعقّدة هدفها الإضرار بالنظام الصحي الأميركي"، مشيرة إلى أن معظم الشركات المتورطة حاولت الظهور كمزوّدي خدمات صحية شرعيين بينما كانت مجرّد واجهات إجرامية.

ويُتوقع أن تؤدي هذه الحملة إلى تعزيز إجراءات التدقيق والمتابعة داخل برامج الرعاية الصحية الحكومية، كما قد تدفع نحو مراجعة شاملة للبنية التقنية المستخدمة في معالجة الفواتير وتوثيق الخدمات.

وتأتي هذه المداهمات في وقت تتعرض فيه أنظمة التأمين الصحي في الولايات المتحدة لضغوط متزايدة، بسبب ارتفاع التكاليف وتزايد اعتماد السكان على برامج الدعم الحكومية، ما يجعل هذه الأنظمة هدفًا مغريًا لعمليات الاحتيال المنظّمة.