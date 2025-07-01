الأمن الروسي اعلن العثور على مخبأ يحتوي قنابل كيميائية أوكرانية للطائرات المسيرة في دونيتسك

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "العثور على مخبأ للجيش الأوكراني يحتوي قنابل بدائية الصنع للطائرات المسيرة معبأة بمادة الكلوروبيكرين السامة القتالية المحظورة في جمهورية دونيتسك".

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