اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية "استئناف جلسة ​محكمة​ تعيين رئيس جديد للشاباك بعد إخلاء قاعة المحكمة من الحضور". وكانت قد أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ال​إسرائيل​ية، بأنّ "قضاة المحكمة العليا علّقوا جلسة النظر بتعيين رئيس للشاباك بعد تدخل النائبة في الكنيست تالي غوطليب ووقوع صراخ". بدورها، أكّدت القناة 12 الإسرائيلية أنّ "قاضي المحكمة العليا طرد النائبة غوطليب من القاعة وجمهور من اليمين صرخ استنكارا". في السياق، أشارت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف إلى أنّ "ديفيد زيني سيكون رئيس الشاباك وجلسة المحكمة العليا غير ضرورية وتتجاوز صلاحياتها"، في وقت يزداد فيه الخلاف بين القضاء ورئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بسبب تعييناته وبسبب جلساته حول ملفات الفساد المتهم بها.

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