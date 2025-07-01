الديمقراطي اللبناني بالذكرى الـ24 لتأسيس الحزب: نجدد التزامنا بالثوابت الوطنية والقومية وبدور الدولة ومؤسساتها

اشار ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ الى أن "في الأوّل من تموز، تحلّ الذكرى الرابعة والعشرون لتأسيس الحزب، وهي مناسبة نستحضر فيها مسيرة نضال سياسي ووطني قادها رئيس الحزب المؤسّس الأمير طلال أرسلان بثبات ووضوح، في زمن التحوّلات والانقسامات والانهيارات، حيث اتخذنا من هذه الذكرى شعاراً عنوانه: "تبدّلِت الظروف.. وتغيّرت الساحات.. وغابوا الكتار… ونحنا بعدنا عَ المبدأ، عَ الأصالة، وعَ التاريخ.. وتاريخنا ١٢٦٦ سنة".

ولفت الى ان "منذ تأسيسه عام 2001، وقف الحزب موقف الحقّ في وجه الابتزاز، وتمسّك بالهوية الوطنية الجامعة في وجه مشاريع التفتيت، ورفع لواء الكرامة والسيادة في زمن كانت فيه السيادة تخضع للمساومة. وخلال أكثر من عقدين، شكّل الحزب موقع التوازن، لا التبعية، ونهج الثبات لا التقلّب، في زمن عزّ فيه الموقف الشريف".

وفي هذه المناسبة، جدّد الحزب الديمقراطي اللبناني "التزامه بالثوابت الوطنية والقومية، وبدور الدولة ومؤسساتها، وفي طليعتها الجيش اللبناني كمرجعية أمن واستقرار". ورأى أنّ "التمسّك بالسيادة لا يتحقّق إلا بتعزيز الدولة وبالانتماء الحقيقي للهوية العربية، الرافضة لأي مشروع تطبيعي مع العدوّ الإسرائيلي، والمؤمنة بأنّ القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية مهما اختلفت وسائل الدفاع عنها".

واعتبر أنّ "الأزمات الداخلية المتفاقمة، من الانهيار الاقتصادي إلى تفكك الدولة، ليست سوى نتيجة طبيعية لغياب القرار السيادي الحقيقي، ولتحكّم طبقة سياسية رهنت البلاد لمصالحها، وأدارت ظهرها لمصالح الناس".