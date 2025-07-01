كنعان: من الأولوية والضرورة اقرار قانون تمكين البلديات لإطلاق يد السلطات المحلية

اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال الجلسة التشريعية، أنه "من الأولوية والضرورة اقرار ​قانون تمكين البلديات​ لإطلاق يد السلطات المحلية بعد الانتخابات البلدية لإنماء القرى والبلدات ولتلبية مطالب واحتياجات المواطنين من خلال تمكينها من المبادرة مالياً ولامركزياً".

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