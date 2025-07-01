قوى الأمن عممت صورة موقوف بجرم النشل في حارة حريك ودوار شاتيلا وطريق الجديدة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: ع. م. (مواليد 1996، لبناني الجنسية)، وذلك بعد توقيفه بتاريخ 29-6-2025 من قبل دورية مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، إثر تداول فيديو على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي يظهره أثناء قيامه بعملية ​نشل احتيالي​ة داخل محطة محروقات في حارة حريك، مستخدمًا دراجة آلية من نوع “150 GR” جردوني غير مسجلة".

واشارت الى ان "اعترف الموقوف خلال التحقيق معه من قبل فصيلة طريق الشام بارتكابه عملية نشل في محلة حارة حريك، إضافة إلى عمليتي نشل مماثلتين في دوار شاتيلا وطريق الجديدة".

وطلبت من "الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى فصيلة طريق الشام الكائنة في محلة السوديكو قرب مركز الأمن العام، أو الاتصال على الرقم: 611019-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".