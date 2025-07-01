اشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد الجلسة التشريعية الى أن "من واجبات المجلس النيابي أن يؤمّن الحقوق للعسكريين وهناك وعود بتأمين مبالغ إلى العاملين في القطاع العام".
ولفت الى "إقرار قانون تمكين البلديات على أمل أن تتمكّن من خدمة الناس بشكل أفضل، ومن لم يأخذ قرار مقاطعة الجلسة التشريعية كان عليه أن يحضر الجلسة اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: من واجبات المجلس النيابي أن يؤمّن الحقوق للعسكريين وهناك وعود بتأمين مبالغ للعاملين بالقطاع العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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