شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: اعتبار من تجاوز 60 عاما مستأجرا أصليا فكر خاطئ والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن تقديم بيانات حول المستأجرين الأصليين الخاضعين لقانون الإيجار القديم والاستدلال عليهم بمن تجاوز الـ60 عاما، نهج غير دقيق.

وتابع شلبي: " فكرة أن اعتبار كل من تجاوز الستين عاما مستأجر أصلى وفقا لما اعتمد عليه جهاز الإحصاء فكر خاطئ، الجميع يعرف ان هناك مشكلة فى البيانات، لافتا إلى أن هناك أراضى ولكن لابد من الوقوف على هل مساحة الأراضى تتفق مع أعداد المواطنين".

وأكد شلبي، أن فلسفة القانون جيدة، ولكن المشكلة تكمن فى مدة الإخلاء، مشددا على ضرورة أخذ قسط وافر من الوقت لعقد المزيد من جلسات الاستماع للحصول على البيانات الدقيقة من الحكومة، ومن ثم الحصول على وقت للخروج بنتيجة للمواطنين".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تشهد حسم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، في ضوء تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية و الشئون الدستورية والتشريعية.