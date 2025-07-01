شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع وزراء الشئون النيابية والإسكان والتنمية المحلية مع النواب لاستعراض بيانات وإحصائيات الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

-الاجتماع بحث أعداد المستأجرين الأصليين قاطني الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قوانين الإيجار القديم

الاجتماع بحث حصر الأراضي المتاحة في المحافظات ووحدات وزارة الإسكان

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلًّا من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب رؤساء الهيئات البرلمانية و عدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك بمقر الوزارة، قبل انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، استجابةً لطلب مجلس النواب.

وفقا لبيان وزارة الشئون النيابية، خُصص الاجتماع لمناقشة عدد من المحاور الفنية والبيانات الإحصائية الدقيقة المرتبطة بملف الإيجار القديم، وعلى رأسها: أعداد المستأجرين الأصليين قاطني الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قوانين الإيجار القديم، بالإضافة إلى حصر الأراضي المتاحة في المحافظات، وعدد الوحدات السكنية المتوفرة لدى وزارة الإسكان، وذلك في إطار التنسيق بين الحكومة والبرلمان للوصول إلى رؤية شاملة تدعم هذا الملف الحيوي.