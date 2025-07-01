شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر الحديثة: ما الذى ارتكبه المستأجر الأصلى ليتم طرده من مسكنه؟ والان مع تفاصيل الخبر

جدد النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم.

وقال هشام هلال، " لم أفهم بيان جهاز التعبئة العامة والإحصاء، خاصة وأنه اعتبر كل من تجاوز الستين مستأجر أصلى".

وتابع هلال، "أرفض فكرة الإخلاء للمستأجر الأصلى بشكل نهائي، والعقد شريعة المتعاقدين، ماذا ارتكب المستأجر الأصلي ليتم طرده من مسكنه، وبناء عليه برفض مشروع القانون للمرة الثانية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تشهد حسم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، في ضوء تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية و الشئون الدستورية والتشريعية.