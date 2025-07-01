شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: بيان الحكومة خلا من المستأجرين الأصليين.. والحكومة تعقب والان مع تفاصيل الخبر

وجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالشكر والتقدير للحكومة على سرعة تقديمها لعدد من البيانات والإحصائيات الدقيقة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب* في الساعة التاسعة صباح اليوم، وهذه البيانات من كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصائية ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية.

وجه رئيس مجلس النواب سؤال إلى وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي، "هل أجريت اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين من نواب المعارضة، لاطلاعهم على هذه البيانات من عدمه".

الأمر الذي عقب عليه الوزير بتأكيدة أنه قام بدعوة مجموعة من رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين بحضور الوزراء المعنيين ودار نقاش حول البيانات المتاحة ولضيق الوقت لم يتم عرض تفصيلي حيث سيتم استعراض البيانات تفصيليا بجلسة اليوم.

وأشار رئيس مجلس النواب إلي أنه تلاحظ في البيانات المقدمة أنها مفصلة ودقيقة (الا انها تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضاً خلوها من تحديد عدد الجيل الأول ، وهذه بيانات غاية في الاهمية )،متسائلا : هل هناك صعوبة لدى الحكومة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في أن يوافي المجلس بهذه البيانات؟

وعقب الوزير مطالبا رد رئيس الجهاز على هذا الأمر.

من جانبه قال رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز يسعى أن توجد صورة دائمة واضحة في توفير بيانات ذات دقة وجودة عالية، وبالنسبة للبيانين المطلوبين أشار إلى أن الجهاز المركزي يعتبر أن كل المستأجرين الأكثر من 60 عامًا في 2017 هم المستأجرين الأصليين، وما دونهم في السن يعتبروا جيل اول.

وأضاف أن عدد الأسر فوق سن 60 يبلغ ألف 409.276 اسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و600 ألف أسرة.