شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يرفع الجلسة ويدعو لأخرى غدا الأربعاء بعد تأجيل مناقشة الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، على أن يتم عقد جلسة غدا الأربعاء، وذلك بعدما أعلن تأجيل مناقشة مشروع القانون.

وأعلن رئيس مجلس النواب الدعوة لجلسة عامة غدا الأربعاء، ودعوة جميع النواب لحضورها ودعوة جميع وسائل الإعلام لتغطيتها، لانها ستكون جلسة هامة جدا.