ترامب: دول عدة تريد الانضمام لـ"اتفاقات أبراهام" وإيران كانت المشكلة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، إنّ دولا عديدة تريد الانضمام لـ"اتفاقات أبراهام" التطبيعية مع إسرائيل، عادّا أن إيران "كانت المشكلة" بشأن ذلك؛ كما أشار إلى أنه لم يمنح طهران الوقت اللازم لنقل اليورانيوم المخصّب من منشأة فوردو النووية.

وذكر الرئيس الأميركيّ في تصريحات أدلى بها لـ"فوكس نيوز": "ما كنت لأسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم"، مشدّدا على أن " حرب الأيام الـ12 على إيران، كانت مكثفة".

وأضاف أن "إيران أرادت على مدى سنوات امتلاك سلاح نووي، وكانت على بعد أسابيع من الحصول عليه".

وعَدّ أن "ما قمنا به في إيران، كان رائعا"، مضيفا أن "كل صاروخ أطلقناه على إيران، أصاب هدفه".

وقال الرئيس الأميركيّ: "دمرنا المواقع النووية الثلاثة في إيران، وإسرائيل استطاعت إلحاق الضرر بمنشآتها النووية".

وتابع: "لا أعرف إن كانت سورية ستوقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل، لكنني رفعت العقوبات عنها".

وأضاف أنه "إذا نجحت سورية في التحلي بالسلام، فسأرفع العقوبات عنها، وسيُحدث ذلك فرقا".

وذكر ترامب أنه "لا يمكن لطائرات إيران، التحليق من دوننا".

وفي سياق ذي صلة، قال الرئيس الأميركيّ، إن "الصين تحتاج شركاتنا حاليا أكثر مما كانت قبل عامين"،

وأضاف أن "الصين كانت تستغلنا بشتى الطرق"، لافتا إلى أن واشنطن "ستتمكن من التوصل إلى مزيد من الاتفاقيات التجاريةن قبل آب/ أغسطس المقبل".

المصدر : وكالات