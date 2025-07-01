وأُدين ابن الـ92 عاماً وسجن مدى الحياة!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: حُكمت محكمة بريطانية على رجل يبلغ من العمر 92 عامًا، اغتصب وقتل لويزا دان في بريستول قبل ما يقرب من 60 عامًا، بالسجن مدى الحياة.

أُدين رايلاند هيدلي يوم الاثنين بقتل لويزا دان، البالغة من العمر 75 عامًا، في منزلها في بريستول في يونيو 1967، فيما يُعتقد أنها أطول قضية مجمدة في المملكة المتحدة تصل إلى مرحلة المحاكمة، وقال له القاضي إنه "سيموت في السجن".

وكان عُثر على جثة الأم لطفلين من قبل الجيران بعد أن اقتحم هيدلي، عامل السكك الحديدية البالغ من العمر 34 عامًا آنذاك، منزلًا متدرجًا في منطقة إيستون بالمدينة قبل أن يعتدي عليها.

وعثرت الشرطة على آثار سائل منوي وبصمة كف على إحدى النوافذ الخلفية للمنزل - ولكن ذلك كان قبل حوالي 20 عامًا من إجراء فحص الحمض النووي.

دون حل

وظلت القضية دون حل لأكثر من 50 عامًا حتى أرسل محققو أفون وسومرست عناصر من التحقيق الأصلي ووجدوا تطابقًا في الحمض النووي لهيدلي.

وكان هيدلي انتقل إلى سوفولك بعد جريمة القتل وقضى عقوبة بالسجن بتهمة اغتصاب امرأتين مسنتين عام 1977.

وقال الادعاء إن الإدانات أظهرت "ميله" لاقتحام منازل الناس ليلًا، وفي بعض الحالات "استهداف امرأة مسنة تعيش بمفردها، وممارسة الجنس معها رغم محاولاتها صدّه، وتهديدها بالعنف".

وأنكر هيدلي، من إبسويتش، الذي لم يدلِ بأية أدلة، اغتصاب وقتل السيدة دان، لكنه أُدين بالتهمتين بعد محاكمة في محكمة بريستول كراون.

وقال المحققون إن السلطات في جميع أنحاء البلاد تُجري تحقيقات بشأن احتمال ارتباط هيدلي بجرائم أخرى لم تُحل.

استهتار تام

وإلى ذلك، أخبر القاضي هيدلي أن جرائمه أظهرت "استهتارًا تامًا بحياة الإنسان وكرامته".

وأضاف بأن القتيلة دان ضعيفة، امرأة عجوز صغيرة تعيش بمفردها. لقد عاملتها كوسيلة لتحقيق غاية. كان انتهاك منزلها وجسدها، وفي نهاية المطاف حياتها، عملاً قاسياً لا يرحم من رجل فاسد.

وقال القاضي: "لا بد أنها عانت من ألم وخوف شديدين قبل وفاتها".

وعند النطق بالحكم على هيدلي، قال له القاضي: "لن يُطلق سراحك أبدًا، ستموت في السجن".

قال مفتش المباحث ديف مارشانت، من شرطة أفون وسومرست، إن هيدلي "يواجه أخيرًا العدالة على الجرائم المروعة التي ارتكبها بحق لويزا عام ١٩٦٧".

وأضاف: "لقد ألقت هذه الجريمة بظلالها الثقيلة على المدينة، وخاصةً على عائلة لويزا، التي اضطرت للتعامل مع الحزن والصدمة منذ ذلك الحين".

وشكر المحققين من وحدته، بالإضافة إلى قسم الطب الشرعي في جنوب غرب إنجلترا، ومحققي شرطة سوفولك، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، ودائرة الادعاء الملكية.