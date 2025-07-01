طرابلسي: طالبت اضافة الموظفين والمتقاعدين المدنيين والمعلمين الرسميبن لانصافهم مع العسكريين ومتقاعديهم

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ادغار طرابلسي​ في تصريح له، الى ان مجلس النواب انهى جلسته التشريعية اليوم، أقرت معظم القوانين وتأجل اثنين: الايجارات غير السكنية، وزيادة اتعاب ادارة لمدراء المدارس الرسمية.

واردف طرابلسي "من جهتي طالبت اضافة الموظفين والمتقاعدين المدنيين والمعلمين الرسميبن لانصافهم مع العسكريين ومتقاعديهم بتقدمات اجتماعية شهرية، وقد أيّد الاقتراح عدد من النواب، بالمقابل طلب وزير المالية ياسين جابر مهلة اسبوعيين لدراسة كلفة هذه الزودة. وقد تم تسليم اقتراح خطي لتعديل المرسوم، ووُضع في المحضر وسيناقش في الجلسة التشريعية القادمة".

ولفت الى انه تم التصويت على فتح اعتماد إضافي لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الإجتماعية والصحية.