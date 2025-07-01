المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام عرض لنقيب المحررين لوضع الادارة العامة وواقعها

زار وفد المجلس التنسيقي ل​متقاعدي القطاع العام​ نقابة محرري الصحافة اللبنانية والتقى النقيب جوزف القصيفي في حضور نائبه صلاح تقي الدين. وضم الوفد، منسق المجلس الدكتور انطوان جبران، ممثل منتدى سفراء لبنان لدى المجلس التنسيقي رئيس رابطة قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية الدكتور بشاره حنا، امين سر المجلس التنسيقي الدكتور حسن اسماعيل، ممثل رابطة قدامى اساتذة الجامعة رئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين من التعليم الثانوي عصام عزام، امين الاعلام في رابطة الاساتذة المتقاعدين من التعليم الثانوي عبده خاطر، عضو الهيئة الادارية لرابطة الاساتذة المتقاعدين من التعليم الاساسي اسعد الظاهر.

وتم خلال اللقاء البحث في "وضع الادارة اللبنانية والوظيفة العامة بواقعها المر والمرتجى منها، وضرورة إعادة الاعتبار اليها لانها ركيزة الادارة ومنصة لأي عمل إصلاح يطاول بنية الدولة".

وقدم الدكتور جبران للنقيب القصيفي مذكرة بأهم مطالب المجلس التنسيقي، وهي:

1- استصدار سلسلة رتب ورواتب جديدة بالسرعة الممكنة.

2- إعطاء مساعدات مالية عاجلة للمتقاعدين بما يؤمن احترام قاعدة التماثل بينهم وبين زملائهم في الخدمة الفعلية.

3- رفع الغبن اللاحق بالاساتذة والمعلمين والمدرسين في ​التعليم ما قبل الجامعي​ وكذلك بموظفي القطاع العام الذين تقاعدوا قبل القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 جراء عدم إفادتهم من الدرجات الاستثنائية المعطاة بموجب المادة التاسعة من القانون المذكور (ست درجات للأساتذة والمعلمين والمدرسين وثلاث درجات للإداريين).

4- زيادة المخصصات اللازمة لتعاونية موظفي الدولة وصندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية وطبابة العسكريين لتستطيع مواكبة تكاليف الطبابة والاستشفاء وغيرها من التقديمات.

5- الموافقة على إفادة المنتسبين الى الصناديق الضامنة وذوي عهدتهم من خدمة الروبوت (robot) من الاستشفاء.

6- اجراء مباراة لتعيين اطباء في تعاونية موظفي الدولة لمتابعة إنجاز المعاملات وطلبات الاستشفاء دون تأخير، لتعيين موظفين واطباء في صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية لانجاز المعاملات المتراكمة فيه منذ سنوات.

7- احتساب قيمة التعويض العائلي المستحق عن الزوجة والاولاد في ضوء نسبة التضخم السنوية المتراكمة، تنفيذا لأحكام المادة السابعة من القانون 717 تاريخ 5/11/1998".

وذكر جبران النقيب القصيفي، بأن "المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام الذي كان لنا شرف إعلان تأسيسه من نقابتكم، يضم الهيئات الآتية: المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، منتدى سفراء لبنان، رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، رابطة قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية، رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي ورابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي".