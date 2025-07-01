إنتخاب مصطفى سعادة رئيسا لاتحاد بلديات الضنية وعمار صبره نائبا له

إنتخب رئيس بلدية كفربنين مصطفى سعادة رئيسا لاتحاد بلديات الضنية وممثل بلدية بقاعصفرين في الإتحاد عمار صبره نائبا للرئيس، في الجلسة التي عقدت لهذه الغاية بإشراف قائمقام قضاء المنية ـ الضنية جان الجولي في مقر القائمقامية ببلدة سير، في حضور 12 عضوا من أصل 19 بلدية منضوية في الإتحاد، في حين غاب 7 أعضاء عن الجلسة.
وحاز سعادة في جلسة الإنتخاب على 10 أصوات مقابل ورقتين بيضاوين، بينما نال صبره 8 أصوات مقابل 4 أصوات لرئيس بلدية كفرشلان ونائب رئيس الإتحاد السابق ناصر الشامي.
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