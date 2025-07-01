أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "دورية من قوى الامن الداخلي في الشرطة القضائية في بعلبك اوقفت كاتبة عدل بعلبك ،ه .ك بعد صدور قرار ظني من قبل قاضي الحقيق بجرم تزوير بناء لملف قديم حيث كان قد اخلي سبيلها بموجب هذا الملف قبل انتهاء التحقيق". وتأتي عملية توقيف هـ.ك. بسبب تخلفها عن حضور جلسات التحقيق".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": توقيف كاتبة عدل بعلبك بعد صدور قرار ظني بحقها بجرم التزوير وتخلفها عن حضور جلسات التحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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