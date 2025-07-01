وزير المالية السوري: الرفع النهائي للعقوبات الأميركية سينعكس إيجابا على أكثر من 5000 جهة سورية

اشار وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الى أن "الرفع النهائي للعقوبات الأمريكية سينعكس إيجابا على أكثر من 5000 جهة سورية".
وفي وقت سابق، وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار ترامب في ايار إلغاء هذه الإجراءات العقابية لمساعدة دمشق على إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية المدمرة.
وأكد ترامب أن "قرار رفع العقوبات عن سوريا يدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية"، مؤكداً أن العقوبات ستبقى نافذة على الرئيس السوري السابقبشار الأسد ومعاونيه.
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