وزير المالية الإسرائيلي: ما زلنا في منتصف العملية ونعمل على احتلال غزة من جديد وتدمير العدو

اشار وزير المالية الإسرائيلي، الى اننا "ما زلنا في منتصف العملية ونعمل على احتلال غزة من جديد وتدمير العدو".

وفي وقت سابق، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من استمرار مقتل المدنيين في ​غزة​ أثناء محاولاتهم الحصول على الطعام، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع المحاصر.

وأكدت الأونروا أن الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالتها، هي الجهة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات الإنسانية بأمان إلى السكان المحتاجين.

وانتقدت الوكالة الآلية الإسرائيلية الأميركية الجديدة لإدخال المساعدات إلى غزة، ووصفتها بأنها تحولت إلى "حقل للموت"، حيث تعرض المدنيون المستضعفون للاستهداف وسقوط الضحايا أثناء انتظارهم للحصول على المساعدات.