السيد شاركت في الاجتماع العربي للتحضير للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في تونس

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد في الاجتماع العربي الرفيع المستوى في تونس للتحضير للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، حيث ترأستْ جلسة العمل الثالثة بعنوان "​الإدماج الاجتماعي​ والاقتصادي للفئات الأولى بالحماية الاجتماعية". وقد ناقشت الجلسة، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، سبل تطوير سياسات الإدماج الشامل، وتعزيز الشراكات الهادفة إلى تمكين الفئات الأكثر هشاشة اقتصاديًا واجتماعيًا في المنطقة العربية.

كما عبرت السيد عن ترحيبها في أن تكون "جزءًا من هذا التعاون العربي البنّاء، لما يوفّره من مساحة لتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود نحو رؤى مشتركة يُؤمَل أن تتبلور في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي ستُعقد في دولة قطر الشقيقة".

وتقدّمت الوزيرة السيد" بجزيل الشكر إلى الجمهورية التونسية على استضافتها الكريمة وحسن تنظيمها لهذا اللقاء الهام".