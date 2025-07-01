وقفة احتجاجية لأهالي 4 بلدات بقضاء مرجعيون اعتراضًا على استمرار حرق النفايات بمكب كفرتبنيت

نفّذ أهالي بلدات دير ميماس، برج الملوك، القليعة وجديدة مرجعيون في قضاء مرجعيون، وقفةً احتجاجيّةً بدعوة من بلديّاتهم، اعتراضًا على استمرار حرق النّفايات في مكب كفرتبنيت، وما ينتج عنه من انبعاث للدّخان والرّوائح الكريهة والغازات السّامّة الّتي تصل إلى بلداتهم المجاورة، مهدّدةً صحتهم وبيئتهم.

وأشار رئيس بلديّة القليعة حنا ضاهر، إلى أنّ "مشكلة المكب تعود لعشرات السّنين"، مطالبًا ​الدولة اللبنانية​ بـ"اتخاذ إجراءات حازمة لوقف الحرائق المتكرّرة". وأكّد أنّ "بلدية القليعة كانت قد قدّمت المساعدة سابقًا في طمر النّفايات هناك"، لافتًا إلى أنّ "المكب سبق أن أُقفل بالشّمع الأحمر". وأبدى استغرابه لـ"تكرار الحرائق رغم القرار بالإقفال"، معتبرًا ذلك "خللًا يجب الوقوف عنده بجدّيّة".

من جهته، شدّد رئيس بلديّة دير ميماس سهيل أبو جمرة، على أنّ "هذه الوقفة تأتي في سياق رفع الصّوت لإيصال معاناة الأهالي إلى المعنيّين"، مطالبًا بـ"إجراءات جذريّة توقف الأذى النّاتج عن المكب".

أمّا عضو بلديّة جديدة مرجعيون بسام لحود، فكشف عن" تواصلهم مع ​وزارة البيئة​، وكان هناك وعد بالتحرّك"، مؤكّدًا أنّ "التحرّكات ستتواصل في حال عدم الوصول إلى حل نهائي، والوقفة تأتي كإنذار مبكر لما قد يتحوّل إلى تحرّك أوسع، ما لم تتحرّك الجهات الرّسميّة سريعًا لمعالجة الكارثة البيئيّة المتفاقمة".

بدوره، حذّر راعي كنيسة سيدة الخلاص في جديدة مرجعيون الأب حنا الخوري، من أنّ "ضرر المكب لا يقتصر على البلدات الأربع فحسب، بل يمتد إلى قرى عديدة مثل الطيبة، العديسة، كفركلا، دبين، وبلاط"، مبيّنًا "أنّنا كما تأذّينا من الحرب، نتأذّى اليوم من التلوّث. تعبنا من الإهمال، ونأمل أن تتحمّل كل بلديّة مسؤوليّة نفاياتها دون أن تؤذي غيرها".