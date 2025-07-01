"رويترز": باراك قدّم للبنان ورقة من 6 صفحات تقوم على تسليم الحزب لسلاحه بالكامل بنهاية العام كحد أقصى

كشف مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، أنّ "المسؤولين ال​لبنان​يين كانوا يعملون، يوم الثلاثاء، على إعداد ردّ على مطالب أميركية تقضي بأن يتخلى حزب الله عن سلاحه في مختلف أنحاء لبنان بحلول تشرين الثاني، مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية".

وبحسب الوكالة، قال المصدران، إن "باراك قدّم إلى المسؤولين اللبنانيين خارطة طريق مكتوبة من ست صفحات، وأبلغهم أنه يتوقّع تلقي ردودهم على أي تعديلات مقترحة بحلول الأول من تموز".

وذكرت الوكالة، أنه "تركّز الوثيقة على نزع سلاح حزب الله وفصائل مسلّحة أخرى، وتدعو لبنان إلى تحسين علاقاته مع سوريا المجاورة وتنفيذ إصلاحات مالية".

وتقترح خطة تدريجية لنزع السلاح، يسلّم بموجبها حزب الله أسلحته المنتشرة في لبنان مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق جنوب لبنان التي تحتلها، وفقًا للمصدرَين.

قال المصدران إن" باراك شدّد على ضرورة إتمام نزع السلاح بالكامل بحلول تشرين الثاني، أو نهاية العام كحد أقصى".

وأشارا إلى أن "نزع السلاح سيؤدي إلى وقف الضربات الإسرائيلية التي تستهدف أعضاء حزب الله، ويفتح الباب أمام تمويل إعادة إعمار مناطق لبنانية دمّرتها إسرائيل في العام الماضي".

وكشفا أنه "تتضمن الخطة أيضًا آلية بإشراف الأمم المتحدة لتأمين إطلاق سراح معتقلين مرتبطين بحزب الله لدى إسرائيل".

وقالا إن "لبنان شكّل لجنة لإعداد ردّ أولي، تضمّ ممثلين عن مكاتب رئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري".