السفارة الإيرانية في برلين تنفي الاتهامات بشأن هجوم مزعوم على مؤسسات يهودية

نفت السفارة الإيرانية في برلين، الاتهامات المتعلقة بما وصفته بأنه "هجوم مدبر مزعوم على مؤسسات يهودية" في العاصمة الألمانية، وقالت إنها واهية.
واوضحت السفارة في بيان، "يبدو أن هذه الاتهامات الخطيرة والواهية جزء من حملة متعمدة لصرف انتباه الرأي العام".
وأعلن الادعاء العام الألماني في وقت سابق اعتقال مواطن دنمركي للاشتباه في أنه يتجسس لصالح إيران بهدف جمع معلومات عن مواقع وأفراد يهود في برلين.
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