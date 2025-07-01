الجيش الأردني: إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد مخدرة قادمة من سوريا

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، أنّ "قوّات حرس الحدود في المنطقة العسكريّة الشّرقيّة، وبالتّنسيق مع الأجهزة الأمنيّة العسكريّة وإدارة مكافحة المخدرات، تمكّنت من إحباط محاولة تسلّل وتهريب كميّات كبيرة من المواد المخدّرة" القادمة من الأراضي السّوريّة إلى الأراضي الأردنيّة.
وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ رصد تحرّكات لمجموعة من المهرّبين تحاول اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتمّ تحريك دوريّات ردّ الفعل السّريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدّى إلى تراجعهم داخل العمق السّوري. وبتكثيف عمليّات البحث والتّفتيش، تم ضبط كميّات كبيرة من المواد المخدّرة وتحويلها إلى الجهات المختصّة".
وأكّدت "أنّها ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها كافّة، للحيلولة دون وصول سموم المخدرات لأبناء الوطن، حفاظًا على أمن الأردن واستقراره".
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