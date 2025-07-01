الحكومة الفرنسية تواجه تصويتاً بحجب الثقة

ابوظبي - سيف اليزيد - تواجه حكومة الأقلية الفرنسية تصويتا بحجب الثقة في الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء. وكان الاشتراكيون قد تقدموا بطلب إجراء التصويت ضد حكومة يمين الوسط بسبب عدم الرضا تجاه نهج رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في قضية التقاعد. ويتوقع المراقبون أن يخفق التصويت وتبقى الحكومة في منصبها. ويتعلق التصويت بمشاورات بدأها بايرو بشأن تعديل إصلاح مثير للجدل يتعلق بالتقاعد خلال عام 2023. وكان إصلاح قانون التقاعد قد أثار احتجاجات في فرنسا بداية عام 2023. وينص محور الإصلاح الرئيسي الذي يتبناه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على زيادة سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عاما.